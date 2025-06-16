Bodrum\'da Yangın: 1 Gözaltı

YANGIN KAYNAK MAKİNESİNDEN ÇIKMIŞ; 1 GÖZALTI

Göltürkbükü Mahallesi'nde makide çıkan yangına müdahale 5 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 60 orman işçisi ile çok sayıda itfaiye ekipleri ile sürüyor. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından bölgede yapılan incelemede yangının inşaatta yapılan çalışmada kaynak makinesinden çıktığının tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili inşaatta kaynak yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),