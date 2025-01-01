Bodrum'da Yılbaşında 10 Ton Mandalina Dağıtımı Yapıldı

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(MUĞLA) - "Üreticimizden Alıyoruz, Halkımızla Buluşturuyoruz" projesi kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda 10 ton mandalin dağıtıldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda mandalina yetiştiricilerden alınan toplam 50 ton Bodrum Mandalini, farklı mahallelerde dağıtılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum Belediye Meydanı'nda yeni yıla özel 10 ton Bodrum Mandalini vatandaşlara dağıtıldı.

Vatandaşlara ilk mandalina dağıtımını, Başkan Tamer Mandalinci yaptı. Başkan Mandalinci, bölgede tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak, mandalin üreticilerini desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Üreticilerimizi desteklemek için projelendirdiğimiz mandalina dağıtımlarında vatandaşlarımızın da Bodrum Mandalini ile buluşmasını sağlıyoruz. Yeni yılda vatandaşlarımızla buluşmaktan ve onlara kokusuyla ve aromasıyla özel bir meyve olan Bodrum Mandalininin dağıtımını yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bodrum Mandalini'nin dalında ve dibinde çürümesini engellemek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. 2025 yılında tarımsal üretim projelerimizi daha da genişletmek hedefiyle tarımsal hizmetlerimiz artarak devam edecek. Yeni yıl tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirsin."