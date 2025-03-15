Bodrum Yazı Aratmıyor

Bodrum deniz sezonunu açtı

-Sıcak havayı fırsat bilen denize girdi

MUĞLA - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, Mart ayında yazdan kalma günler yaşıyor. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte sahillere gelen yerli ve yabancı turistler, denizin ve kumsalın keyfini çıkardı.

Kumbahçe Paşatarlası sahilinde yoğunluk yaşanırken, bazı tatilciler şezlonglarına uzanarak güneşlenmeyi tercih etti, bazıları ise denize girerek serinledi. 18 derece civarında ölçülen deniz suyu sıcaklığına rağmen, Bodrum'un berrak sularında kulaç atanlar dikkat çekti. Sahilde yürüyüş yapanlar, köpekleriyle vakit geçirenler ve bisiklet sürenler, sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Özellikle çocuklar kumda oyun oynayarak keyifli anlar yaşarken, Bodrum'un hareketlenen sahilleri yaz aylarını aratmadı.

Meteoroloji verilerine göre, Bodrum'da hafta başından itibaren sıcaklıkların yaklaşık 10 derece düşmesi bekleniyor. Havanın yer yer bulutlanacağı ve yağış ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, sıcak havanın son günlerinde sahillerdeki yoğunluğun devam etmesi öngörülüyor.