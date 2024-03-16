San Francisco'dan kalkan Boeing 737-800 uçağında eksik panel tespit edildi

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SAN FRANCISCO, 16 Mart (Xinhua) -- San Francisco'dan kalkış yapan bir Boeing 737-800 uçağının, Oregon'un güneyinde gideceği yere güvenli şekilde indikten sonra eksik paneli olduğu tespit edildi.

Boeing'in tabi olduğu önde gelen düzenleyici kurum olan ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Cuma günü yaptığı açıklamada, United Havayolları'na ait 433 sefer sayılı uçağın "15 Mart Cuma günü yerel saatle 11.30 civarında Oregon'daki Medford Havalimanı'na güvenli şekilde indiğini ve iniş sonrası gerçekleştirilen havayolu denetiminde bir panelinin eksik olduğunun" belirlendiğini söyledi.

Kurum, "FAA, konuyu araştıracak" ifadelerini kullandı.

Yıllardır uçaklarıyla ilgili birçok kalite ve güvenlik endişeleri dile getirilen Boeing'in bazı uçaklarına yönelik uzun süreli uçuş yasakları getiriliyor ve şirket, teslimatlarında sarkmalar yaşıyor.