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Boeing, 737 Max uçaklarında somunu eksik bir cıvata tespit edilmesi üzerine uçaklarını incelemeye çağırdı - Son Dakika
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Boeing, 737 Max uçaklarında somunu eksik bir cıvata tespit edilmesi üzerine uçaklarını incelemeye çağırdı

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 737 Max tipi uçakların rutin bakım sırasında somunu eksik bir cıvata tespit edilmesi üzerine şirket uçaklarını incelemeye çağırdı. FAA, uçuş kontrol sisteminde somunu eksik bir cıvata tespit edildiğini açıkladı. Sorunlu uçağı inceleyen Boeing, düzgün sıkılmamış bir cıvata da tespit etmesi üzerine, piyasadaki uçakları kontrole çağırdı. Şirket, bin 370'den fazla uçağın incelenmesi gerektiğini belirtti.

Boeing, 737 Max uçaklarında somunu eksik bir cıvata tespit edilmesi üzerine uçaklarını incelemeye çağırdı
29.12.2023 - 12:47,
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ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 737 Max tipi uçakların rutin bakım sırasında somunu eksik bir cıvata tespit edilmesi üzerine şirket uçaklarını incelemeye çağırdı.

The New York Times'ın haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing'in 737 Max uçaklarının rutin bakımı sırasında uçuş kontrol sisteminde somunu eksik bir cıvata tespit edildiğini açıkladı.

Sorunlu uçağı inceleyen Boeing, uçuş kontrol sisteminde düzgün sıkılmamış bir cıvata da tespit etmesi üzerine, meydana gelecek olası sorunlara karşı piyasadaki uçakları kontrole çağırdı.

Şirket, 2017'den bu yana bin 370'den fazla uçak teslim edildiğini ve hepsinin incelenmesi gerektiğini açıkladı.

Boeing ayrıca teslim edilmemiş uçakların kontrol edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Boeing, 737 Max uçaklarında somunu eksik bir cıvata tespit edilmesi üzerine uçaklarını incelemeye çağırdı - Son Dakika
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