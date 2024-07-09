Boeing 737 Uçakları Oksijen Maskesi Problemi Nedeniyle Denetlenecek - Son Dakika
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Boeing 737 Uçakları Oksijen Maskesi Problemi Nedeniyle Denetlenecek

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing'in 737 sınıfı 2 bin 612 yolcu uçağının 'oksijen maskesi problemi' gerekçesiyle denetleneceğini duyurdu. Uçuşa Elverişlilik Direktifi'nde, Boeing'in ürettiği 737 sınıfı uçaklarda oksijen jeneratörlerinin yerlerinden kaymasıyla muhtemel basınç düşmesi olayında yolcuların oksijen almasının engellenebildiği belirtildi. Bu nedenle 2 bin 612 yolcu uçağının denetleneceği açıklandı.

09.07.2024 15:47
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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing'in 737 sınıfı 2 bin 612 yolcu uçağının "oksijen maskesi problemi" gerekçesiyle denetleneceğini duyurdu.

ABD Federal Hükümetinin resmi yayın organında paylaşılan "Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nde, söz konusu problemin Boeing'in ürettiği "737-8, 737-9, 737-700, 737-800, 737-900ER ve 737-8200" model uçaklarda meydana geldiği belirtildi.

Direktifte, Boeing'in ürettiği 737 sınıfı uçakların bazılarında oksijen jeneratörlerinin yerlerinden kaymasıyla muhtemel basınç düşmesi olayında yolcuların oksijen almasının engellenebildiği ifade edilerek, bu nedenle 2 bin 612 yolcu uçağının denetleneceği duyuruldu.

Boeing'in oksijen jeneratörleriyle alakalı problemi araştırdığı ve uçaklardaki oksijen jeneratörlerinin denetlenmesi için 17 Haziran'da hava yolları şirketlerine yönelik bülten yayınladığı kaydedilen direktifte, şirketin ürettiği bazı uçaklarda "güvensiz durumun devam ettiği" gerekçesiyle denetleme kararının alındığı açıklandı.

Direktifle, "oksijen maskesi problemi"nde etkisi olan hatalı parçaların kullanılması yasaklandı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing dün, "737 Max" tipi iki yolcu uçağının düşmeleriyle ilgili davadan kaçınmak için 243,6 milyon dolarlık ödemeyi kabul etmişti.

Kaynak: AA

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