Boğaziçi Finans Zirvesi 2025 başladı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi'ne ilişkin, " Dünya, kritik bir süreçten geçiyor. Küresel alanda finansal çalkantıların sürdüğü bu belirsizlik döneminde böyle bir finans zirvesinin Boğaziçi Üniversitesinde yapılması önemli." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen, para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 devam ediyor.

Zirve, finans ve ekonomi dünyasının önemli isimlerini, kamu temsilcilerini, STK liderlerini, banka ve şirketlerin yöneticilerini Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle bir araya getiriyor.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te yer alan Albert Long Hall'de bugün başlayan ve yarın sona erecek zirve, Türkiye'nin finansal geleceğini şekillendirmeyi hedefleyen politikaların, uluslararası gelişmeler ışığında değerlendirileceği stratejik platform niteliğini taşıyor.

Zirvenin ilk gününde Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, para politikaları, küresel sermaye akışları, bankacılık ve finansal teknolojiler gibi konular ele alındı. Yarın da sanayi ve enerji sektörlerinin değişen küresel finansal mimari çerçevesinde dönüşümü, iş dünyasının belirsizlik ortamında dayanıklılığı ve yatırım fonları başlıkları öne çıkacak.

"Ülkemize sunacağı katkı açısından önemli"

Zirve kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. İnci, dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, "Küresel alanda finansal çalkantıların sürdüğü bu belirsizlik döneminde böyle bir finans zirvesinin Boğaziçi Üniversitesinde yapılması önemli." dedi.

Türkiye'ye katkı sağlayacak bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden İnci, "Boğaziçi Üniversitesi, kurumlarıyla ve bölümleriyle ülkemizin en önemli üniversitelerinden bir tanesi. Finans alanında çok güçlü altyapımız ve bölümlerimiz var. Boğaziçi Üniversitesi olarak bilgi üretiminin sadece akademide kalmasından ziyade, bunun topluma mal olması, kamu ve özel sektöre hizmet etmesi ve ülkemize katkı sunması açısından çok önemsiyoruz." diye konuştu.

İnci, uzun zamandır bu zirveyi düzenlemek için çalıştıklarını ifade ederek, güçlü bir katılım olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu gibi isimlerin konuşma yaptığını, yarın da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ağırlayacaklarını anlattı.

"Zirvenin geleceğe yön vereceğini düşünüyoruz"

İnci, etkinlikte çok önemli konuların ele alındığını belirterek, "Finans zirvesinin sektöre, kamuya ve akademik dünyaya katkısı açısından baktığınızda önemli bir aktivite olduğunu ve ileriye yön vereceğini ve bundan sonra benzer zirvelere liderlik edeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Zirvenin temasının "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" olduğuna işaret eden İnci, önemli fırsatların önemli kırılma anlarına denk geldiğini söyledi.

İnci, "Yeni fırsatların ve keşiflerin olması, yeni mecralara girebilmek için bazı kırılmalar gerekiyor. O yüzden bu belirsizlik çağını, dünyanın çalkantılı finansal dönemden geçtiği bu dönemi fırsata çevirmenin tam zamanı. Bu, önemli bir kırılma anı. Ülke ve özellikle Boğaziçi Üniversitesi olarak donanımımızın ve yeteneğimizin bunu fırsata çevirebilecek seviyede olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Zirvenin öğrencileri, kamu temsilcilerini ve özel sektörü bir araya getirdiğini belirten İnci, "Zirvedeki katılımın öğrencilere vereceği ufuk bakımından, ileride onları nasıl bir dünyanın beklediğini ve dünyanın nasıl şekillendiğini görmeleri açısından önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.