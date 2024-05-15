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Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü, "50. Yıl Bahar Dönemi" konseri verdi.

Şef M. Enes Üstün yönetiminde Albert Long Hall'de gerçekleştirilen konserde, usta bestekarların eserleri seslendirildi.

Birçok ünlü sanatçıyı yetiştiren Türk Müziği Kulübü'nün konserine sanat dünyasından Kenan Sayacı, Bülent Aksoy, Reha Sağbaş, Hakan Talu, Mustafa Hakan Alvan ve Serkan Mesud Halili'nin de arasında olduğu birçok isim katıldı.

Kulüp Başkanı Ayşe Dağlı, konser öncesinde yaptığı konuşmada, kulübün tarihinden ve Türk müziğine yaptıkları hizmetlerden bahsederek, "1974 yılında Robert Koleji'nden Boğaziçi'ne geçiş döneminde kurulan kulübümüz, o günden 2024'e kadar 50 yıl kesintisiz şekilde etkinliklerine devam etti. Umuyoruz ki daha nice elli yıllara ulaşırız ve güzel faaliyetlerde bulunuruz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü'nün 50 yıllık geçmişini konu alan bir belgesel projesi üzerine çalıştıklarını söyleyen Dağlı, şöyle devam etti:

"Kulübümüzün 50. yılı olacağı için özel bir şey yapmak istedik, sempozyum veya sergi yapma fikri de vardı ama görsel hafıza olarak kayda geçmesi için bir belgeselin daha etkili olacağını düşündük. Kulübün kuruluşundan bugüne kadar kulüpte bulunmuş başkan, aktif üye, koro şefleri ve danışman hocaları gibi 20'ye yakın kişiyle görüştük. Arşivlerden de fotoğraflar, videolar, kulüp turnelerinden oluşan bir seçki oluşturduk. 50 yılda ne yaşandıysa ne tür etkinlikler yapıldıysa hepsini kayıt altına almaya çalıştık."

Ayşe Dağlı, yarım asırlık bir kulübü temsil etmenin ağır bir yükü olduğunu dile getirerek, "50 yılın geleneğini, düşüncesini, ağırlığını alıyorsunuz ve devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Hem o tarihi diri tutmak hem de günümüzdeki haliyle yorumlamak mecburiyetindesiniz. Ama aynı zamanda da çok güzel bir his. Kesintisiz bir şekilde devam etmiş bir kurumda çalışabilmek ve her ne olursa olsun yine devam edebileceğini bilmek çok özel." değerlendirmesini yaptı.

Konserde ayrıca nihavent makamı eserlerin yanı sıra gerdaniye makamı köçekçeler okundu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve Kültür ve Turizm Bakanlığından sazende ve hanendelerin yer aldığı koroya, sazda Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Şahin Baloğlu, kanunda Mustafa Tabak, İstanbul kemençesinde Ömer Aşçıoğlu, hanende olarak da Ahmet Yağmur Kucur, Enes Durceylan, Gizem Nur Copçuoğlu ve Rıdvan Aydınlı eşlik etti.