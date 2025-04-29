Boğazlıyan\'da Uyuşturucu Operasyonu

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, durdurdukları bir araçta 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan araçtaki zanlılar M.Ç, C.D. ve B.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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