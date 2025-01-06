Boko Haram Saldırısı: 6 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Boko Haram Saldırısı: 6 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda 6 asker öldü.

06.01.2025 21:16
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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri bir yetkili, Borno eyaletinin Sabon Gari bölgesine motosikletle gelen Boko Haram üyelerinin üsse saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yetkili, saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiğini, teröristlerin askeri araçlarla birlikte üssü ateşe verdiklerini söyledi.

Saldırının ardından askerlerin bölgeden çekilmek zorunda kaldığını aktaran yetkili, teröristlere karşı hava operasyonu başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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