Boko Haram Saldırısında 10'dan Fazla Asker Öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram üyelerinin saldırısında 10'dan fazla asker hayatını kaybetti.

Nijerya ordusundan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine, terör örgütü Boko Haram üyelerinin Borno eyaletine bağlı Marte bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırıda 10'dan fazla askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Saldırı nedeniyle yüzlerce askerin firar ettiğini aktaran yetkili, teröristlerin zırhlı tankları yaktığını, silah ve mühimmatla kaçtığını söyledi.

Öte yandan, Nijerya Ordusu Sözcüsü Onyechi Anele, yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını bildirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.