Boko Haram Yargılamalarında Yeni Aşama

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyelerinin yargılanmasında yedinci aşamaya başlandığı bildirildi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Ofisi bünyesindeki Ulusal Terörle Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, hükümetin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü Kainji Toplu Yargılamalarının yedinci aşamasına başladığı belirtildi.

Söz konusu yargılamaların, Nijerya'nın adaletin sağlanmasına yönelik kararlılığının ve terörle hukuka uygun, şeffaf yöntemlerle mücadele etme iradesinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Koordinatörü Tümgeneral Adamu Laka, gazetecilere yaptığı açıklamada, yargılamaların, yargı, kolluk kuvvetleri, hukukçular ve uluslararası paydaşların ortak amaç ve sorumluluk etrafında yeniden bir araya geldiğini gösterdiğini söyledi.

Laka, bu davaların, ülkedeki hukuk düzeninin korunması ve terörle mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

Nijerya'nın terörle bağlantılı suçların kovuşturulmasında ceza adaleti kapasitesini artırma konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Laka, bu ilerlemelerin, Mali Eylem Görev Gücünün gündeme getirdiği endişelerin giderilmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Ülkede, Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.