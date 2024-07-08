Bolivya'da darbe girişimine katılan 24 kişi mahkemeye çıkacak - Son Dakika
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Bolivya'da darbe girişimine katılan 24 kişi mahkemeye çıkacak

Bolivya'da Haziran ayında gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminde rol aldıkları gerekçesiyle 24 kişi, 25 yıla kadar hapis istemiyle mahkeme karşısına çıkacak. Savcılık, 11 gün içinde altı farklı suç tespit ederek, 24 kişinin cezai sorumluluğuna ilişkin yeterli kanıt topladı. Suçlamalar arasında silahlı ayaklanma, terör ve kamu malını tahrip etme gibi suçlar bulunuyor.

08.07.2024 12:12
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LA PAZ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Bolivya'da 24 kişi, Haziran ayında gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminde rol aldıkları gerekçesiyle 25 yıla kadar hapis istemiyle mahkeme karşısına çıkacak.

Başsavcı Cesar Adalid Siles Bazan, Pazar günü Bolivya televizyonu ile yaptığı söyleşide, "Soruşturma hızlı ilerledi. 11 gün içinde altı farklı resmi suç tespit edilirken, savcılık söz konusu 24 kişinin cezai sorumluluğuna ilişkin yeterli kanıt topladı" ifadelerini kullandı.

Savcı, suç isnat edilen 24 sanıktan üçünün ev hapsinde, diğerlerinin ise Bolivya hapishanelerinde gözaltında tutulduğunu söyledi.

Suçların ağır olduğunu kaydeden savcı, sadece terör suçunun 20 yıl hapis cezası getirdiğini ve diğer suçlamalarla birleştirildiğinde sanıkların 25 yıla kadar hapse mahkum edilebileceğini belirtti.

Şu anda görevde olmayan ordu komutanı Juan Jose Zuniga'nın liderliğinde bir askeri hizip, 26 Haziran'da başkent La Paz'da bulunan Murillo Meydanı'ndaki hükümet sarayına tankla baskın düzenlemişti.

Sanıklar silahlı ayaklanma başlatma, terör, devlet başkanı ve diğer yetkililerin güvenliğini tehdit etme, kamu malını tahrip yahut imha etme ve kamu mal ve hizmetlerini uygunsuz kullanma suçlamalarıyla itham ediliyor.

Yetkililer soruşturma kapsamında evlere, askeri yerleşkelere ve ofislere baskınlar düzenledi.

Kaynak: Xinhua

Bolivya, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya'da darbe girişimine katılan 24 kişi mahkemeye çıkacak - Son Dakika

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