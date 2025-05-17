Bolivya'da Morales Protestosu: 2 Polis Yaralandı

Bolivya'da, eski Devlet Başkanı Evo Morales destekçilerinin düzenlediği protestoda 2 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

La Paz'daki Yüksek Seçim Mahkemesi önünde toplanan yüzlerce gösterici, Morales'in devlet başkanlığı adaylığının kabul edilmesi için yetkilileri protesto etti.

Polis, taş ve havai fişek atan eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Çıkan olaylarda 2 polis yaralandı, 5 gösterici gözaltına alındı.

Olayların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve mahkeme binası çevresinde güvenlik kordonu oluşturuldu.

Ulusal Polis Müdürü Augusto Russo, basına yaptığı açıklamada, göstericilerin barışçıl olmadığını belirterek, "Havai fişek ve kör edici cisimler kullanıyorlar, polise zarar veriyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Morales'in adaylık başvurusu kabul edilmemişti

Anayasa Mahkemesi'nin iki dönem sınırını gerekçe göstererek Morales'in adaylık başvurusunu reddetmesi üzerine, aralarında koka yetiştiricileri ve yerli toplulukların da bulunduğu yüzlerce kişi Cochabamba bölgesinden yürüyüş başlatmıştı.

Ülkede ağustos ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesi adaylar belli olmaya başlarken, Morales'in adaylık başvurusu yargı sürecine takıldı.

Evo Morales, yaklaşık 26 yıl liderliğini yaptığı iktidar partisi Sosyalizm Hareketi'nden (MAS) istifa etmişti.

Morales, 2009'daki anayasa değişikliğini gerekçe göstererek tekrar aday olmuştu. Ancak 2023'te Anayasa Mahkemesi bu durumu Anayasa'ya aykırı bularak yeni bir dönem adaylığını engellemişti.

Bolivya'da savcılık, 11 Ekim 2024'te eski Devlet Başkanı Morales hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla ifade vermesi için yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Daha önce iki kez ifade vermesi için çağrılan Morales, çeşitli mazeretler öne sürerek savcılığın çağrılarını yanıtsız bırakmıştı.