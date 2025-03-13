Bolivya'da Otobüs Devrildi: 13 Ölü - Son Dakika
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Bolivya'da Otobüs Devrildi: 13 Ölü

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Bolivya'nın Potosi bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı.

13.03.2025 11:01
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- Bolivya'da otobüs yoldan çıkarak devrildi: 13 ölü

LA PAZ - Bolivya'nın Potosi bölgesinde yolcu otobüsünün kayaya çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da sıkça görülen otobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. Potosi bölgesinde yolcu otobüsünün kayaya çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Bolivya trafik polisine göre, ülkede 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında en az 127 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Transit Operasyon Birimi, geçtiğimiz yıl bin 480'den fazla ölümle sonuçlanan 15 binden fazla kazanın belgelendiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Bolivya, trafik, Son Dakika

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