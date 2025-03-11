Bolivya'da Sel Felaketi: 40 Ölü, 7 Kayıp

LA PAZ, 11 Mart (Xinhua) -- Bolivya'da kasım ayından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışlar ve sel felaketlerinde 40 kişi hayatını kaybederken, 7 kişiden hala haber alınamıyor.

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes pazartesi günü yaptığı açıklamada başkent La Paz'da yaşanan toprak kayması sonucu 80 evin ya tamamen yıkıldığını ya da hasar gördüğünü belirterek ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini duyurdu.

Yetkililer can kayıplarının artmasını önlemek amacıyla bölgedeki tüm vatandaşların tahliye edilmesi talimatını verdi ve halkı heyelan riskine karşı uyararak, risk altındaki bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Sivil Savunma tarafından pazar günü yayınlanan son rapora göre, sel felaketi nedeniyle ülke genelinde 163.193 aile yerinden edildi veya evsiz kaldı. En fazla hasarın başkent La Paz'da gerçekleştiği kaydedildi.

Kasım ayından beri devam eden şiddetli yağışlardan ülke genelinde toplam 105 belediye olumsuz etkilendi. Bunlardan 37'sinde ise afet durumu ilan edildi.