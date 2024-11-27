Bolsonaro'nun darbe planı iddiası - Son Dakika
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Bolsonaro'nun darbe planı iddiası

Federal Polisi, Bolsonaro'nun Lula hükümetine darbe planına dahil olduğunu açıkladı.

27.11.2024 01:16
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SAO Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etti.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Federal Polisin, darbe planına ilişkin raporunu kamuoyunun erişimine sundu.

Raporda, soruşturma boyunca toplanan kanıtların, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Devlet Başkanı Lula da Silva hükümetini iktidardan düşürmeye yönelik darbe planına dahil olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Bolsonaro'nun söz konusu darbe planına "aktif katılımı" olduğu belirtilen raporda, ordunun direnmesi nedeniyle darbenin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Polis, 19 Kasım'da Devlet Başkanı Lula da Silva'yı öldürüp hükümeti devirmeyi planladıkları iddiasıyla 4 asker ve 1 polisi tutuklamıştı.

Brezilya Federal Polisi, 21 Kasım'da Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da yer aldığı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Temeli 2022'ye uzanan polis raporunda, Bolsonaro ile bazı generaller, eski bakanlar ve hükümetin eski danışmanları da dahil çok sayıda üst düzey yetkilinin yer aldığı ifade edilmişti.

Bolsonaro, suçlamalara sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Yargıç Alexandre de Moraes tüm soruşturmayı tek başına yürütüyor; ifadeleri ayarlıyor, şikayet olmaksızın tutuklama kararı veriyor, muhtemel kanıtlar bulmak için geniş çaplı bir arama yapıyor ve oldukça yaratıcı bir tarafı var." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Polis, ayrıca göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine de engel olamamıştı.

Kaynak: AA

Brezilya, Politika, Güncel, Dünya, Lula, Son Dakika

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