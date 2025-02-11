Bolton'dan Trump'a Eleştiriler

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NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton, Trump'ın Kanada, Panama Kanalı, Grönland ve en son Gazze konusunda yaptığı açıklamalar için "ulusal güvenlikle ilgili büyük bir strateji" oluşturmadığını söyledi.

Bolton, NPR radyosuna yaptığı değerlendirmede, eski patronu Trump'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Kanada, Panama Kanalı, Grönland ve Gazze hakkındaki açıklamaları ile Trump'ın Amerikan emperyalizmini yeni bir döneme taşıyıp taşımadığı sorusuna Bolton, "Trump'ın yeni bir doktrin yarattığını veya yeni bir politikası olduğunu söylemenin en yanlış şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump'ın bir felsefesi yok, ulusal güvenlikle ilgili büyük bir stratejisi yok." yanıtını verdi.

Bolton, Trump'ın tartışılan söylemleri hakkında "Hepsi tek bir açıklamada, tutarlı bir strateji oluşturmuyor. Aslında, bunları sunma biçimi bile onun ve ABD'nin istediğini söylediği hedeflere ulaşmasını zorlaştırıyor." diye konuştu.

Trump'ın pazarlık yapma şeklinin bu olduğu yönündeki iddialara ilişkin olarak da Bolton, "Çoğu iş adamına soruyorum, müşterilerinizi ve tedarikçilerinizi sık sık alenen tokatlıyor musunuz? Bu işinize yardımcı oluyor mu yoksa zarar mı veriyor? Trump buradaki noktayı anlamıyor gibi görünüyor." dedi.

Trump'a "oyun parkındaki zorba" benzetmesi

Bolton, Trump'ın, güç kullanımını da içeren abartılı açıklamalar yapmasının kendi yoluna engel olduğunu savunarak şöyle devam etti:

"Herkesin üzerinde anlaşabileceği bir çözüme ulaşmayı zorlaştırıyor çünkü demokratik bir toplumda, bir oyun parkı zorbası gibi davrandığınızda, diğer demokratik liderleri zor bir duruma sokuyorsunuz, onları köşeye sıkıştırıyorsunuz. Karşılıklı olarak kabul edilebilir birşey bulmanın yollarını düşünmelerini çok daha zorlaştırıyor."

Grönland'ın ABD için stratejik bir pozisyonu olduğunu kabul eden Bolton, bu konuda taraflar arasında yapılacak diplomatik görüşmelerle ortak bir çözüme ulaşılabileceğini söyledi.

Bolton, Grönland'ın Porto Riko gibi iç işlerinde tam bağımsız bir yapı olarak ABD egemenliğine girebileceğini öne sürerek, "Grönland bağımsız olmayı seçse bile, buna karar verirlerse kesinlikle NATO üyesi olacaklarını umuyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninden önce Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması, Grönland'ın da ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğini gündeme getirmiş, Panama Kanalını da Çinlilerin işlettiği iddiasıyla ABD'ye verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Trump, 4 Şubat'ta ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" söylemiş, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yaptı. Trump dönemindeki " İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.