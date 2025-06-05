Bolu'da 1050 kg Taklit Deterjan Ele Geçirildi

Bolu'da 1050 kilogram taklit deterjan ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce bir adreste yapılan aramada 1050 kilogram taklit deterjan ele geçirildi.
Şüpheliler S.S. ve H.Ç. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
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