Bolu'da 36 Bin Araç Denetlendi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 36 bin 621 araç ve sürücü denetlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ekipler suçu önleme ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, 5-11 Mayıs tarihlerinde yapılan 1397 uygulamada, 36 bin 621 araç ve sürücü denetlendi.

Denetlemelerde, 1074 hız ihlali yapan araç ve sürücüye, 259 periyodik muayene yaptırılmamış araca, 192 emniyet kemeri kullanmayan, 62 sürücü belgesiz araç kullanan sürücüye ve 33 zorunlu mali sigortası bulunmayan araca toplam 7 Milyon 588 bin 766 lira para cezası uygulandı, 191 araç trafikten men edildi.