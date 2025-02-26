Bolu'da Ağaç Dalları Dondu

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Hava sıcaklığı eksi 16'ya düştü, ağaç dalları böyle dondu

Donan ağaç dalları muhteşem görüntü oluşturdu

BOLU - Bolu'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle ağaç dalları buz tuttu. Oluşan görüntü, görenleri mest etti.

Bolu'da geçtiğimiz hafta aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından kentte dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 16 derecelere kadar düştüğü Mudurnu ilçesinde bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ayrıca Mudurnu ilçesinde ağaçların dalları buz tuttu. Muhteşem görüntülerin oluştuğu ağaç dalları, görenleri mest etti.