Bolu\'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenipelitçik köyü Yapraklı Yaylası'nda Yılmaz Öztürk'e ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan müştemilata sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve müştemilat kullanılamaz hale geldi.
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