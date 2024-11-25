Bolu'da karlı havada gezen ayı ve yavruları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kıbrıscık ilçesine bağlı Alemdar Yaylası'nda devriye görevi yapan orman muhafaza memurları, ayı ve yavruları ile karşılaştı.
Yavrulardan biri karda ilerlerken diğeri çam ağacına çıkmaya çalıştı. Memurları fark eden ayılar, ormanın iç kısımlarına doğru gitti.
Ayılar, orman muhafaza memuru tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Ayı Ailesi Karda Görüntülendi - Son Dakika
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