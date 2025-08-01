Bolu'da Balık Ölümleri İnceleniyor

Bolu'da balık ölümlerinin yaşandığı gölette Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

Merkeze bağlı Çepni köyündeki gölette balık ölümlerinin görülmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Bölgeye gelen Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, göl çevresinde ve kıyısında incelemede bulundu.

Balık ölümleriyle ilgili rapor tutan ekipler, göldeki suyun mevsimsel şartlar ve sulama nedeniyle azaldığını belirledi.

Ayrıca yetkililerin köy muhtarının ihbarı ile yaklaşık 1 haftadır göldeki su azalma seviyesini takip ederek gözlemlediği öğrenildi.

Gölün balçık ve bataklık olması nedeniyle, göldeki canlıların toplanmasının mümkün olmadığı bildirildi.