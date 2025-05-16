Bolu'da Balkonda Yangın

Bolu'da balkonda yakılan piknik tüpü yangına yol açtı.
Dağkent Mahallesi'nde bulunan 2. Etap TOKİ Konutlarında yaşayan N.D, evinin balkonunda piknik tüpüyle yemek yaparken yakınında bulunan battaniye tutuştu.
Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan ev sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak itfaiyeden de yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ev sakinlerinin söndürdüğü yangın alanında soğutma çalışması yaptı.
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