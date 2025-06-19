Bolu'da Başlı Başına Köpek Saldırısı - Son Dakika
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Bolu'da Başlı Başına Köpek Saldırısı

19.06.2025 16:13
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Bolu'da başıboş köpekler koyun sürüsüne saldırdı, 1 koyun yaralandı. Hayvan sahibi endişeli.

Bolu'da başıboş köpekler sürüye saldırdı: "Köpeklerle bizim başımız belada"

BOLU - Bolu'da başıboş köpekler koyun sürüsüne saldırdı. Bir koyun yaralanırken, hayvan sahibi "Köpeklerle bizim başımız belada" dedi.

Olay, Dedeler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için köy dışındaki meraya götürmek isteyen Rahmi Tirik'in hayvanlarına çevrede bulunan başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırması sonrasında korkudan dağılan sürüde 1 koyun yaralandı. Yaralanan koyun veteriner hekim tarafından tedavi edilirken, koyun sahibi Rahmi Tirik, bölgede bulunan köpeklerin kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi.

"Köpeklerle bizim başımız belada"

Bölgede bulunan köpeklerin sahipleri tarafından bağlanması gerektiğini söyleyen koyun sahibi Rahmi Tirik, "Yolda köpekler yaralamış. Köpeklerle bizim başımız belada. Her yeri yara içinde hayvanın. Yaraları bayağı derin" dedi.

"6 köpek saldırdı"

Köpeklerin saldırısını gördüğünü söyleyen başka bir vatandaş ise "6 köpek saldırdı. Bir tanesi tutmuş. Diğerleri de onun peşinden geliyordu. Yaraladılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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