Bolu'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Akpınar Mahallesi Yayla Sokak'ta epilepsi hastası Adem (70) ile eşi Nimet T'nin (69) yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 ahşap eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında dumandan etkilenen Adem ve Nimet T. çifti ambulansta tedavi edildi.
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