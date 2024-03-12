Bolu\'da çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Edirne ve Kırklareli illerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağmurun durmasını beklerken, ekipler trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentlerde sağanak yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.