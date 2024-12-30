Bolu'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İ.A. idaresindeki 14 DM 934 plakalı otomobil, Gölyüzü Mahallesi Uğur Mumcu Parkı Kavşağı'nda İ.K. yönetimindeki 14 DC 061 plakalı ciple çarpıştı. Kazada cip sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansta tedavi etti.
Kısa süreliğine aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Cip-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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