Bolu'da Ev Bacasında Yangın

Bolu'da üç katlı evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Büyükberk Mahallesi'nde İ.D'ye ait üç katlı evin bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri, yangını büyümeden söndürdü. Evin çatısında hasar oluştu.
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