Bolu'da Gölete Girenlere İdari Para Cezası

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Bolu'da elektrik akımına kapılma riski olmasına rağmen telleri aşıp gölete giren 13 kişiye toplamda 26 bin 676 lira idari para cezası kesildi.

Vali Erkan Kılıç, valilik toplantı salonunda gazetecilere, Çaygökpınar köyü sınırlarında bulunan çevresi tellerle çevrili göletle ilgili bilgi verdi.

Vatandaşların yasağa rağmen tellerin üzerinden atlayarak gölete girmesinin tehlike oluşturduğuna dikkati çeken Kılıç, "Jandarma ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluğu önlemek için o bölgede devriyelerini artırdılar. Bugüne kadar yasağa rağmen gölete giren 13 kişiye 26 bin 676 lira para cezası kesildi." dedi.