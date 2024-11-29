Bolu\'da Görüş Mesafesi 30 Metreye Düştü

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Bolu'da sis etkili oluyor

BOLU - Bolu'da sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde sis etkili oluyor.

Çaydurt mevkisinden Yumrukaya'ya kadar D-100 kara yolunda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sürücüler, polis ekipleri ve ışıklı tabelalar ile takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

Ayrıca, şehir merkezinde etkili olan sis sebebiyle güzel görüntüler de ortaya çıktı.