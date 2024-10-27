Bolu\'da İş Yerinde Yangın

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Bolu'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolu Paşaköy Mahallesi'nde bir evin altında bulunan B.T'ye ait lastik tamiri yapılan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında, iş yeri hasar gördü.