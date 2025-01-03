Bolu\'da Kaçak Avcılara Ceza

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Bolu'da kaçak avlanan ve avlanma usullerine uymayan 22 kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Bolu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aralık ayında yasa dışı avcılık ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik koruma kontrol faaliyetleri yürütüldü.

Denetlenen 179 avcıdan 22'sine idari yaptırım uygulandı, erekli şartları taşımaya 8 tüfeğe de el konuldu.