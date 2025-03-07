Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu

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Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 34 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Durdurulan minibüs ve yolcu otobüsünde yapılan aramada, 34 bin 800 makaron, 20 elektronik sigara, 21 bin 600 elektronik sigara likidi, 100 paket kaçak sigara ve 4 kilogram nargile tütünü bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.