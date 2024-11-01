Bolu'da Kafeye Çarpan Cip: 2 Yaralı

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Bolu'da kontrolden çıkan cipin kafede oturanlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tabaklar Mahallesi, Reşat Aker Sokak'ta geri manevra yaparak park yerinden çıkan Ş.T. (74) idaresindeki 34 BA 9873 plakalı cip, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kafede oturan müşterilere çarptı.

Kaza nedeniyle panikleyen sürücü cipiyle sokağın karşında park halindeki 1 cip, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç, 1 otomobil ile 2 motosiklete çarparak durdu.

Kazada kafede oturanlardan hafif yaralanan 2 kişi, ayakta tedavi edildi.

Cipin çarpması sonucu 4 araç ve 2 motosiklet ile kafenin de hasar gördüğü kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.