Bolu'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Güncel

Bolu'da lapa lapa kar yağışı etkili oluyor

BOLU - Bolu şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bolu'da aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde şehir merkezinde etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz gün Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şehir merkezinde de beyaz örtü oluşturdu. Vatandaşların yoğun olarak kullanıldığı İzzet Baysal Caddesi'nde, kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Aralıklarla devam eden yağışın gece saatlerine kadar sürmesi beklenirken, şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının aniden bastırdığını söyleyen 8. sınıf öğrencisi Kutay Uludağ, "Kar yağışı aniden bastırdı. Beklemiyorduk bir anda beyaz oldu her yer. Okulların tatil olmasını bekliyoruz" dedi.