Bolu\'da Kent Merkezi Sisle Kaplandı

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarına hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan kadroda yer alan oyuncularla birlikte 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarına hazırlanmak üzere kampa girecek. İlk maçını İspanya ile yapacak olan milli takım, ardından Hollanda ve Ukrayna ile karşılaşacak.