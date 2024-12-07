BOLU'nun Mudurnu ilçesinde kara yoluna inen kurt, yoldan geçen bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Munduşlar köyü Salmanlar Mahallesi yolunda otomobili ile ilerleyen İsmail Ceyhan, yol kenarında kurt gördü. Ceyhan, kurdun kara yolunda yürümesini, aracın yanına gelip daha sonra yoldan uzaklaşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kurt, daha sonra gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Kurt Kameraya Yakalandı - Son Dakika
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