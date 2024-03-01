Bolu'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bolu\'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bolu'da Tabaklar Mahallesi Dar Sokak'taki tek katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

01.03.2024 13:33  Güncelleme: 13:37
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Bolu'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tabaklar Mahallesi Dar Sokak'taki tek katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bolu'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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