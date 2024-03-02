Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Muhabbet T. idaresindeki 67 LB 575 plakalı minibüs, kayak merkezinden dönüş yolunda Saraycık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 19 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar Esma T, Semra Y, Muhammet K, Selma Y, Savaş Ö, Muhammet T, Tunç Asker C, Arzu Kibar H, Uğurkan Ö, Seda Ö, Serpil B, Habibe Berna G, Enes D, Zeynep V, Aylin Y, Nalan Y, İlter Y, Coşkun Ö. ve Timur H'nin tedavisi devam ediyor.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Minibüs Devrildi: 19 Yaralı - Son Dakika
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını ifade etti.
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