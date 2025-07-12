Bolu'da Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika
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Bolu'da Orman Yangını Uyarısı

12.07.2025 13:45
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Bolu Orman Bölge Müdürü, sıcaklıkların artmasıyla orman yangınları riskinin yükseldiğini belirtti.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklık ve orman yangınlarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşlerine yer verilen Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, meteorolojik verilere göre sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, bu durumun orman yangını riskini arttırdığını belirtti.

Kanbur, orman yangınları açısından kritik dönemden geçildiğine işaret ederek, "Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının düşmesiyle yangın riski en üst seviyeye çıkacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız, ormanlarımızı koruma konusunda daha hassas olmalarıdır." ifadesini kullandı.

Ormanlık alanlarda ve çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması, anızların tutuşturulmaması, sigara izmaritlerinin rastgele atılmaması ve çöplerin doğaya bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Kanbur, yangına sebebiyet verebilecek en küçük ihmalin, büyük felaketlere yol açabileceğine dikkati çekti.

Kanbur, ormanlık alanlarda veya yakınlarında duman ya da ateş fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirimde bulunmalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

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