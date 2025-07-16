Bolu'da Orman Yangınları Çıktı

Bolu'nun Göynük ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kızılkuyu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İlçeye bağlı Sifyanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ise yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
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