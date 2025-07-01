Bolu\'da Park Halinde Yangın

Bolu'da park halindeyken yangın çıkan otomobil zarar gördü.
Karaköy Mahallesi'nde park halinde bulunan 34 TG 9804 plakalı otomobile henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını kendi imkanlarıyla söndüren vatandaşlar, tedbir amaçlı itfaiyeden de yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik tedbirlerini alarak soğutma çalışması yaptı.
Otomobilde hasar oluştu.
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