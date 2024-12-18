Bolu\'da Park Halindeki Araç ve Evde Yangın

Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aşağısoku Mahallesi Mert Sokak'ta A.S. ait 14 BL 799 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenlye yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın, otomobilde hasara neden oldu.
- Evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kovucak köyü Bürüncek Mahallesi'nde Durhan A'ya ait tek katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısü sürede büyüyen yangın, evin bitişiğindeki ardiyeye sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evin çatı katında ve ardiyede hasara yol açtı.
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