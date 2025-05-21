Bolu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, ruhsatsız 6 tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlılar Y.H, D.H, Ö.S. ve V.G, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
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