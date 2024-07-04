Bolu'da sağanak hayatı felç etti
BOLU - Bolu'da akşam saatlerinde başlayan gökgürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Bolu'da sabah saatlerinde güneşli olan hava, akşam saatlerinde yerini yağmur yağışına bıraktı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu. Yarım saatlik sürede birçok ara sokak göle döndü.
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