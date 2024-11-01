Bolu'da Sonbahar Renk Cümbüşü

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Bolu'nun yükseklerinde renk cümbüşü

BOLU - Bolu'da sonbaharın gelmesiyle sarı, turuncu ve kırmızıya bürünen yapraklar görsel şölen oluşturdu.

Bolu- Mudurnu kara yolunda sonbahar mevsiminin gelmesiyle ağaçlardaki yapraklar renkli manzaralara sahne oldu. Sonbaharda sarıya ve kırmızıya bürünen ormanlar, seyir zevki oluşturdu. Oluşan güzel manzara havadan dron ile havadan da görüntülendi.