Bolu'da Sonbahar Renk Cümbüşü

Bolu'nun yükseklerinde renk cümbüşü
BOLU - Bolu'da sonbaharın gelmesiyle sarı, turuncu ve kırmızıya bürünen yapraklar görsel şölen oluşturdu.
Bolu- Mudurnu kara yolunda sonbahar mevsiminin gelmesiyle ağaçlardaki yapraklar renkli manzaralara sahne oldu. Sonbaharda sarıya ve kırmızıya bürünen ormanlar, seyir zevki oluşturdu. Oluşan güzel manzara havadan dron ile havadan da görüntülendi.
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