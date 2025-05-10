Bolu\'da TIR Kazası: Şoför Yaralandı

BOLU'da Anadolu Otoyolu 'nda buğday yüklü TIR'ın bariyerlere çarparak devrildiği kazada şoför hafif yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Veysel İ. idaresindeki 47 ACH 435 plakalı buğday yüklü TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan TIR şoförü, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.