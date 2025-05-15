Bolu'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Zikri K. (53) idaresindeki traktör, Dedeler köyü mevkisinde ağaca bağlı zincirin kopması sonucu kontrolden çıktı.
Durumu gören orman işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Zikri K, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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