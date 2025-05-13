Bolu'da Vaşaklar Görüntülendi

Bolu'da nesli tükenmekte olan vaşak ve yavruları kamufle oldukları yerde görüntülendi

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak ve yavruları ağaçların arasında kamufle olmuş şekilde görüntülendi.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Orman Muhafaza Memurları, koruma-kontrol çalışmaları sırasında ağaçların arasında kamufle olmuş vaşakla karşılaştı. Ekipler, ormanlık alanda anne vaşak ile 2 ya da 3 yavrusunu tespit ederek, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Vaşakların yaban hayatındaki doğal düzenin korunması ve bölgede güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından alan sıkı denetim altına alındı. Orman yetkilileri, vaşakların izlenmeye devam edileceğini ve muhtemel tehditlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.